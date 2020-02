Previsioni Meteo Toscana: in arrivo netto calo delle temperature (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 7 febbraio. Oggi molto nuvoloso in mattinata con possibilità di locali pioviggini sulle zone interne. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle zone interne e a ridosso dell’Appennino, velato altrove. Venti: deboli meridionali con locali rinforzi su costa e Arcipelago, tendenti a rinforzare e a disporsi da ovest, sud-ovest nel pomeriggio. Mari: mossi, fino a molto mossi al largo a nord di Capraia. temperature: in ulteriore lieve aumento su valori bel al di sopra delle medie del periodo. Domani nuvoloso sulle zone più interne e a ridosso dell’Appennino con possibilità di locali, brevi, rovesci nel ... meteoweb.eu

