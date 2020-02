Nicola Savino e la lite con Elisabetta Gregoraci: «Qualcuno ha preso in giro lei e me» (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Non ho mai pensato a lei e nessuno, né il direttore artistico né il direttore di rete, mi ha mai parlato di lei. A novembre Amadeus mi ha chiesto di fare l’Altro Festival, e io ho subito accettato”, Nicola Savino torna a parlare della querelle con Elisabetta Gregoraci, che l’ha accusato di essere stata estromessa per colpa sua. Della presenza di Elisabetta, per Savino, nno c’era traccia: “Sono andato a Roma per parlare con Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay – ha spiegato in un’intervista a “Il Messaggero”- e costruire con lei il cast. Dopo il boom di Fiorello per il lancio della piattaforma, inarrivabile, abbiamo deciso di fare scelte laterali: Myss Keta opinionista, una giornalista imprevedibile come Fiamma Sanò, il suo collega Tommaso Labate, il direttore d’ orchestra Vittorio Cosma, l’enciclopedico Eddy Anselmi, il comico Valerio Lundini e la band I ... newscronaca.myblog

