Movida, servizi ad alto impatto dei Carabinieri: 3 denunce e multe per 100mila euro (Di lunedì 3 febbraio 2020) Continuano i controlli ad “alto impatto” dei Carabinieri nella Movida a Napoli e provincia: 3 denunce e multe per circa 100mila euro. Proseguono i controlli ad “alto impatto” dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in città e provincia durante la Movida. A Napoli, nel quartiere Sanità, i Carabinieri della compagnia Stella insieme a quelli del reggimento Campania hanno comminato 63 sanzioni per violazioni al cds – molte delle quali per mancata copertura assicurativa e guida senza casco – per un importo complessivo di quasi 95mila euro. I militari hanno inoltre sequestrato 2 auto e 17 motocicli controllando 98 persone di cui 48 con precedenti di polizia. I Carabinieri della Compagnia di Nola hanno svolto un mirato servizio finalizzato al controllo della Movida del sabato sera e al contrasto dell’abuso di alcool da parte di minori nel centro storico del Comune. I ... 2anews

CasilinaNews : Trastevere, servizi di prevenzione e controlli della Polizia: movida sotto la lente ... - MARTINAPETRUCC2 : @archiliutprando Dipende da quante ore tu vivi in casa, se stai sempre fuori è perché hai bisogno di servizi e altr… -