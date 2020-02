Ministro: ok smartphone in classe per didattica, non per chattare (Di lunedì 3 febbraio 2020) "Lo smartphone è uno strumento e come tale bisogna saperlo utilizzare. Ho visto tanti ragazzi utilizzarlo per studiare e lavorare, con delle app innovative. Ci sono delle scuole che stanno facendo cose grandiose dal punto di vista dell`innovazione didattica, se lo smartphone può servire a questo ben venga, ma non per altre cose come chattare. Deve servire per finalità didattiche. Anche lì c`è del lavoro da fare". Così la ministra dell`Istruzione Lucia Azzolina, a margine del convegno "Media education: più consapevolezza, più opportunità, più futuro". ilfogliettone

