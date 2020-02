Milano, sfregiata la targa in memoria di Giuseppe Pinelli (Di lunedì 3 febbraio 2020) «La targa dedicata a Giuseppe Pinelli dal comune di Milano nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario di piazza Fontana e della tragica fine di Pinelli diciottesima vittima è stata oltraggiata e spaccata. La gravissima provocazione è avvenuta in piazza Segesta», ha reso noto il presidente provinciale dell’Anpi, Roberto Cenati. Ad accorgersi dell’oltraggio sono stati due presidenti della sezione locale dell’associazione nazionale partigiani. «Chiediamo alle autorità di individuare i responsabili di questo ignobile atto», richiama Cenati. Questa mattina la targa si è presentata completamente divelta nella parte superiore. La Digos sta effettuando i propri accertamenti per individuare gli autori del gesto. Intanto, in una nota, la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani, ha definito «infame e indegno la sfregio alla targa: un gesto ignobile, a soli due mesi dalla sua ... open.online

