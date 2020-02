Mastella si dimette da sindaco di Benevento, verso le Regionali? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino e che avrebbe avuto nel 2021 la scadenza naturale. Così l'ex Guardasigilli ha affidato a un funzionario la sua lettera di dimissioni protocollata (n. 10444/2020) a Palazzo Mosti. L'ormai ex primo cittadino resterà tuttavia in carica fino al 22 febbraio, in base al comma 3 dell'articolo 53 del Testo Unico. La motivazione data da Mastella sarebbe quella di voler dare un taglio alle continue polemiche che caratterizzano la sua maggioranza in Comune.Tuttavia, l'ormai ex primo cittadino qualche giorno fa aveva spiegato anche in un post su Facebook come la situazione a Benevento non fosse delle migliori. "Vedo nella mia maggioranza - scriveva Mastella - quasi ex, anche se molti dichiarano fiducia in me, cose che non mi convincono". E Mastella prosegue: "Io ho chiesto di fare il sindaco per ... ilfogliettone

