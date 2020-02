Mascherine anti smog | funzionano davvero?

Coronavirus - Mascherine e tute isolanti : gli italiani in arrivo dalla Cina iniziano la quarantena nella città militare : Sono entrati all’interno della città militare della Cecchignola a Roma i due pullman dell’esercito con a bordo gli italiani rientrati da Wuhan. mascherine e tute isolanti, tendine del bus chiuse, così i nostri connazionali sono arrivati nel centro sportivo olimpico dell’esercito intorno alle 13,30. Il gruppo sarà tenuto in osservazione e isolamento nella struttura per almeno 14 giorni, assistito e monitorato dall’equipe ...

Nella Chinatown di Milano al tempo del coronavirus : «Insulti - ristoranti semideserti e Mascherine introvabili» – Il video : Siamo andati Nella Chinatown milanese. Lì dove si respira un’aria quasi surreale tra commercianti che si chiudono nel silenzio, che si trincerano dietro un «non parlo italiano» e che non vogliono affrontare l’argomento “coronavirus“. Un’emergenza che li ha travolti improvvisamente e che sta avendo pesanti ripercussioni sulla loro comunità. Non solo a Milano. Open | La Chinatown milanese Un’epidemia, ...

Roma - in un bar camerieri con tuta e Mascherine : «Il nostro antidoto alla psicosi da coronavirus» : Niente grembiule nero. Stamattina, 31 gennaio, i camerieri di un bar, nel cuore del quartiere multietnico Romano dell’Esquilino, si sono presentati in tuta bianca con tanto di mascherina. Una provocazione del titolare del bar alla psicosi da coronavirus che si è diffusa in tutta Italia e che, da Roma a Milano, sta avendo forti ripercussioni sui ristoranti cinesi (in calo il numero di clienti italiani). «La mia voleva essere una ...

Mascherine antivirus a ruba nelle farmacie/ Coronavirus : sono prodotte a Wuhan : Mascherine antivirus a ruba nelle farmacie per il Coronavirus: quelle in vendita in Italia sono prodotte a Wuhan, epicentro dell'epidemia in Cina.

Dopo le Mascherine in farmacia terminano anche i disinfettanti : Roma – Mascherina si’, mascherina no? Serve? E quali sono quelle giuste per proteggersi dall’ipotetico contagio da Coronavirus? Quel che e’ certo e’ che l’assalto alle farmacie e’ iniziato e tra le vie del centro di Roma non e’ infrequente imbattersi in cartelli che riportano ‘Maschere terminate’, ‘No mask’. E ora tutti a comprare anche i disinfettanti. “La mascherina ...

