Incidente sul lavoro alla stazione di Benevento: morto un operaio di 58 anni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un volo di quasi 4 metri che non ha lasciato scampo a un operaio di 58 anni. Ennesimo Incidente sul lavoro alla stazione dei treni di Benevento: l’uomo sarebbe caduto da un’impalcatura e avrebbe perso la vita. La tragedia si è verificata nella mattinata di lunedì 3 febbraio, nel corso dei lavori a ridosso dei binari, in via Mura della Caccia. Inutili i tempestivi soccorsi del personale medico giunto sul posto. Presenti per l’avvio dei rilievi anche gli uomini delle forze dell’ordine. Benevento, tragico Incidente sul lavoro Tragedia alla stazione dei treni di Benevento: un operaio di 58 anni ha perso la vita in un Incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di lunedì 3 febbraio. Secondo le primissime ricostruzioni, infatti, l’uomo stava lavorando in un cantiere a ridosso dei binari, all’altezza di via Mura della Caccia. All’improvviso, però, ... notizie

Napoliflash24 : Incidente sul lavoro a Benevento, morto un operaio - - Casertasera : INCIDENTE SUL LAVORO A BENEVENTO: OPERAIO CADE DA UNA IMPALCATURA E MUORE -