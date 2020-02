Il luogo più pericoloso per i bambini è internet (Di lunedì 3 febbraio 2020) Qual è il luogo più pericoloso al mondo per i bambini? Save the Children non ha alcun dubbio in merito: è internet il posto più pericoloso, perché le insidie per i minori sono davvero tantissime e spesso i genitori le sottovalutano, lasciando da soli i bambini a navigare in rete. Secondo la nuova indagine “Minori e percezione dei rischi” realizzata da Ipsos per Save the Children per un adulto su 4, così come per un ragazzo su 5, in Italia i luoghi più frequentati da bambini e adolescenti sono quelli considerati più a rischio per quello che riguarda comportamenti inappropriati, maltrattamenti e abusi da parte degli adulti. Dei luoghi fisici, come la scuola, l’oratorio, la parrocchia, le strutture dove si pratica sport, quando in realtà, secondo quanto svelato da Save the Children, sono i luoghi virtuali quelli più a rischio, come anche risposto da 8 adulti su 10 e 7 ... bigodino

