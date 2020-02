Il 6G sarà 8000 volte più veloce del 5G (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mentre il 5G muove i primi, timidi passi, si inizia già a progettare il 6G. Cina e Giappone stanno già iniziando a pensare a un possibile passo in avanti nelle telecomunicazioni tant’è che il ministro degli Interni e delle comunicazioni giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato che la rete 6G potrebbe diventare una realtà già dal 2030. Dalla prossima estate Tokyo avvierà il programma di ricerca. E anche Pechino sta già lavorando alla nuova generazione di reti mobili. La Cina ha già istituito due gruppi di lavoro per supervisionare la ricerca. Il primo gruppo è composto dai dirigenti dei ministeri del settore e sarà responsabile del supporto del secondo gruppo che, composto da 37 esperti provenienti da università, istituti di ricerca e società tecnologiche, avrà il compito di progettare il piano d’azione per la creazione delle reti 6G. Sulle valutazioni raccolte dai tecnici del ministero ... wired

