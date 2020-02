Grande Fratello Vip 2020 scava nel passato di Antonio Zequila con Eva Robin’s: chi sarà eliminato? Anticipazioni 3 febbraio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Grande Fratello Vip 2020 va in onda tra poco su Canale5 per le prime delle due puntate previste per questa settimana e il tema scottante sarà legato ad Antonio Zequila. L'attore e opinionista in queste settimane non ha fatto altro che elencare le sue conquiste parlando di donne bellissime e di modelle ma qualcuno fuori dalla casa ha ipotizzato che possa esserci altro nel profondo, qualcosa che lui non ha ancora rivelato rimanendo in superficie. La sua ex Simona Tagli ha parlato di uomini che lo hanno corteggiato, compreso un noto cantante, e la stessa Eva Robin's ha parlato di una loro liason.Proprio quest'ultima entrerà in casa questa sera al Grande Fratello Vip 2020 per rivelare e ricordare ad Antonio Zequila che lei ricorda bene quello che è successo tra loro tanto da averne parlato a Live Non è la d'Urso dicendo alla conduttrice: "C'è stato uno strusciamento... glielo ... optimaitalia

