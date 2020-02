GF Vip, la scollatura di Wanda Nara infiamma lo studio (Di martedì 4 febbraio 2020) Nessuno ha potuto fare a meno di notare la profondissima scollatura sfoggiata da Wanda Nara nella diretta della nona puntata del GF Vip. Il pubblico presente in studio non ha mancato di mostrare la propria approvazione con delle grida di apprezzamento. La scollatura di Wanda Nara al GF Vip Anche Alfonso Signorini è rimasto colpito dal look della sua opinionista tanto che ha esclamato un “Non ti fai mancare niente!“. Al che la moglie di Mauro Icardi, presentatasi con un tailleur nero sotto il quale sembra non indossare nulla, ha affermato “Beh pantalone e giacca, sono basica io“. Una battuta con tutta evidenza sarcastica e ironica con cui ha voluto sottolineare la consapevolezza di essere particolarmente attraente. Una scollatura che è “servita” anche nel corso della puntata, perché proprio da lì Wanda, in stile Valeria Marini, ha estratto un foglio ... notizie

