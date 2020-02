Fiorello risponde agli attacchi di Massimo Giletti: “Ti devi rilassare” [VIDEO] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tra i tanti ad aver attaccato l’imminente Festival di Sanremo condotto da Amadeus e dall’attesissima spalla Fiorello, c’è stato a sorpresa anche Massimo Giletti. Attraverso le trasmissione serali e pomeridiane del presentatore, diversi sono state le polemiche evidenziate in merito alle scelte della produzione; su tutte, la presenza di Junior Cally in concorso. Il noto trapper ha attirato su di sé le ire di diversi esponenti del mondo politico e dello spettacolo in virtù della propria immagine, esplicitamente lontana al pubblico del Festival. Un comportamento, quello dei media, che non è andato giù agli autori. “Dovresti passare due o tre giorni con me, hai bisogno di rilassarti”: scambio di frecciate in diretta tra Fiorello e Massimo Giletti Ci ha pensato uno scatenatissimo Fiorello a rispondere a tono a Giletti, in occasione della recente diretta di Non è ... velvetgossip

infoitinterno : Sanremo 2020, Fiorello risponde a Giletti: «Ti devi rilassare, questo è un Festival di canzoni, parlate di canzoni» - Dagherrotipo1 : RT @ManconiMita: Domanda di Fazio ad Amadeus : chi vincerà Sanremo? Risponde Fiorello : un cantante di sinistra! Replica Amadeus : Allora a… - fabrydami : @__Sarcasmo___ @MarceVann Ti risponde Fiorello ?? -