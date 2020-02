Festival di sanremo 2020, Amadeus e Fiorello “in confusione”: ecco il video con il balletto che non vi aspettate (Di lunedì 3 febbraio 2020) È partito il conto alla rovescia per l’inizio della 70esima edizione del Festival di sanremo e l’emozione è tanta, sopratutto tra i due volti simbolo, Amadeus e Fiorello. Proprio loro si sono lasciati andare in un divertente balletto sulle note di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri (che tra l’altro si riuniranno proprio sul palco dell’Ariston) al termine della serata di anticipazione del Festival con la festa di Radio Italia: ecco la scena immortalata dal nostro inviato a sanremo. Spoiler #sanremo2020 @Fiorello #Amadeus ???? pic.twitter.com/pB0IWpyIbH — Andrea Conti (@IlContiAndrea) February 2, 2020 L'articolo Festival di sanremo 2020, Amadeus e Fiorello “in confusione”: ecco il video con il balletto che non vi aspettate proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

