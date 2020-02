Fabio Testi, il figlio bloccato in Cina: ecco perché non è stato avvertito (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fabio Testi non è stato ancora avvertito dagli autori del Grande Fratello Vip: suo figlio si troverebbe bloccato in Cina, parla l’agente Il Coronavirus è l’argomento principale degli ultimi giorni. Anche un concorrente indirettamente è interessato a questa notizia, Fabio Testi, visto che suo figlio Fabio jr si troverebbe bloccato a Shangai. Ai microfoni di … L'articolo Fabio Testi, il figlio bloccato in Cina: ecco perché non è stato avvertito è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Stritolamilouis : RT @mikysunny: Paolo zittisce Zequila e difende Patrick. Fabio Testi inorridito dalla capanna costruita da Pago e Serena per una scopata e… - mo_ni26 : Fabio Testi vox populi! ?????? A me fa troppo ridere che Pago si ingegni addirittura a fare capanne (noioso com'è) per… - Lucy52112323 : RT @flowernhunt: Fabio testi nuovo idolo del Twitter, DOVE LO AVEVI NASCOSTO TUTTO QUESTO POTENZIALE TRASH #gfvip -