Eva Robin’s: “io e Antonio Zequila abbiamo avuto una notte di passione” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Eva Robin’s, ospite a Live non è la d’Urso, ha fatto una rivelazione scioccante. Anni fa, precisamente trenta, Eva ha avuto una notte di passione con Antonio Zequila. I due si sono conosciuti grazie al papà di Fabrizio Corona che li ha presentati. Ecco le dichiarazioni della cantante: Lui è un principe, è molto galante, mi ha corteggiata, una sera si è arrabbiato ed ho capito che gli interessavo. Il giorno dopo ci siamo visti, e siamo finiti nel mio appartamento e io sono finita sotto un tavolino per non mostrargli Pippo (nome dato da lei stessa alle sue parti intime), perché Antonio sapeva, ma io avevo un po’ di pudore. Lui in realtà sapeva di Pippo ma non ci faceva molto caso. Dopo queste dichiarazioni, Barbara d’Urso ha cercato di capire da Eva Robin’s come mai er mutanda tra le varie conquiste che ha sempre dichiarato, non ha mai fatto il suo nome: Per quale ... trendit

gossipblogit : Eva Robin's: 'Ho avuto un flirt con Antonio Zequila' (video) - AnnunziataTonia : RT @ari9y: Tweet di apprezzamento per Eva Robin's da giovane #noneladurso - zazoomblog : GF Vip 2020 anticipazioni nona puntata: entra Eva Robin’s scottanti rivelazioni sui concorrenti - #anticipazioni… -