Esce dal carcere e festeggia con i botti: strada bloccata e diretta social (VIDEO) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Viene scarcerato e decide di festeggiare in grande stile. Fuochi d’artificio e frasi come “viva la libertà, alla faccia di chi mi vuole male”. È il VIDEO, diventato virale in queste ore sui social, che vede protagonista un uomo, residente nel quartiere Pianura, periferia occidentale di Napoli. A rilanciarlo con una secca condanna è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Inaccettabile e vergognoso – commenta -. Non ho parole. Parliamo di una persona che, appena uscita dal carcere, vuol festeggiare la propria libertà e cosa fa? Commette un altro atto illegale e cioè spara dei fuochi d’artificio in quel modo bloccando una strada e vantandosene anche. Evidentemente gli avrebbe fatto bene scontare altro tempo in reclusione, non è ancora pronto per il mondo civile”. Numerosi i commenti di ... anteprima24

