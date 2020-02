Ecco i 5 rischi per i bambini che usano Internet (Di lunedì 3 febbraio 2020) Abusi sessuali e sfruttamento. Ecco alcuni dei rischi che corrono i minori e gli adolescenti a contatto con Internet. Secondo uno studio dell'Unicef, 8 diciottenni su 10 credono che i ragazzi possano subire una qualche forma di abuso sessuale o di essere sfruttati attraverso il web e oltre 5 su 10 pensano che i loro amici siano entrati in contatto con situazioni pericolose online. "Perils and Possibilities: growing up online" si basa su un sondaggio internazionale realizzato su oltre 10.000 giovani di 18 anni in 25 paesi ed evidenzia le opinioni dei giovani sui rischi che affrontano crescendo in un mondo sempre più interconnesso. "I telefoni mobili e Internet hanno rivoluzionato l'accesso dei giovani all'informazione, ma il sondaggio ha rilevato quanto attraverso Internet sia reale il rischio di abusi per i ragazzi e le ragazze", ha dichiarato Cornelius Williams, Direttore Associato ... ilfogliettone

