Coronavirus: 19 persone attualmente ricoverate Spallanzani (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma – attualmente sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 19 pazienti e sono tutti sotto osservazione. Sono poi 20 i pazienti ancora sotto osservazione che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all’infezione da nuovo Coronavirus. Le loro condizioni di salute sono buone e resteranno in quarantena fino al termine del periodo previsto dalle procedure. È quanto si legge nel nuovo bollettino medico dell’Istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. L'articolo Coronavirus: 19 persone attualmente ricoverate Spallanzani proviene da RomaDailyNews. romadailynews

MinisteroSalute : #coronavirus Hai febbre, tosse secca, mal di gola o difficoltà respiratorie? Ecco cosa c'è da sapere per chi è stat… - chetempochefa : 'In Cina la situazione è ancora molto grave: ci sono stati 304 morti, 45 solo nelle ultime 24 ore. Più di 2000 pers… - agorarai : In diretta dall'ospedale Spallanzani @saracesto, dove sono ricoverate le due persone contagiate da #coronavirus, qu… -