Carotenuto-Baiano, i carabinieri sequestrano fumogeni: indagini in corso (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Negli ultimi fine settimana i carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale, oltre ai regolari servizi di controllo del territorio, hanno effettuato i necessari dispositivi per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in concomitanza con i vari incontri sportivi. I carabinieri della Stazione di Baiano, impegnati nel pomeriggio di ieri al campo sportivo “Santa Filomena” di Mugnano del Cardinale in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato dilettantistico di promozione al “Girone C” tra le compagini USD Carotenuto e Baiano, durante le operazioni di bonifica hanno rinvenuto undici fumogeni inesplosi che, in vista dell’inizio della partita, erano già stati posizionati sui gradoni inferiori della tribuna. I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro ... anteprima24

