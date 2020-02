Carlotta Maggiorana non sta bene: l’appello arriva tra le lacrime (Di lunedì 3 febbraio 2020) arriva la confessione tra le lacrime di Carlotta Maggiorana, che spiega di non stare bene e di non farcela più: alla fine lancia un appello alla gente Carlotta Maggiorana (fonte foto: GettyImages) L’attrice, modella, ex ballerina e vincitrice di Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana non sta bene, non sta affrontando un momento facile e non lo nasconde: a sorpresa arriva, attraverso un appello tra le lacrime, la richiesta al pubblico di eliminarla dalla Casa del Grande Fratello Vip. L’intenzione di Carlotta infatti è di fare ritorno in fretta a casa sua, tra i suoi affetti. Nel corso di una conversazione con Patrick Ray Pugliese infatti, la miss si è confessata, raccontando: “Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa, ma non sto più bene fisicamente.” La speranza di Carlotta, dunque, è che il pubblico possa ascoltarla e far si ... chenews

