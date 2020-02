Agli Agnelli 935 mln di dividendi Mancia da 46 mln ai 34 mila operai (Di lunedì 3 febbraio 2020) Quasi 935 milioni di euro alla famiglia Agnelli. Poco più di 46 milioni ai 34.125 operai degli 11 stabilimenti italiani di Fca. Prima di entrare nel vivo della fusione con Peugeot, John Elkann stacca un assegno da 46,06 milioni come bonus per gli oltre 34 mila dipendenti di Fiat Chrysler in Italia per l’esercizio appena concluso. Bilancio su cui la casa automobilistica italo-americana alzerà il velo giovedì 6 febbraio. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

