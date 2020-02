Uno studio rivela la personalità di chi possiede un macchinone (Di domenica 2 febbraio 2020) Anche la scienza non ha più alcun dubbio: una ricerca recente, infatti, ha rivelato la connessione tra carattere e automobile. Stando ai dati dello studio, pare che i possessori di un macchinone abbiano una personalità particolare rispetto agli altri, con ovviamente le dovute eccezioni. A rivelarlo è un articolo pubblicato sul Journal of International Psychology. I proprietari di auto di lusso, dunque, sono persone peggiori rispetto al resto della popolazione. studio sul macchino e la personalità Lo studio che ha rivelato la connessione tra il possesso di un macchinone e alcuni tratti di personalità ha preso in considerazione un campione di circa due mila persone. L’ideatore della ricerca, Jan-Erik Lönnqvist, è un uomo finlandese (e quasi tutti gli intervistati sono della Finlandia). La sua domanda era capire cosa sta alla base dei comportamenti “stronzi” dei ... notizie

fattoquotidiano : Coronavirus, uno studio di The Lancet rivela: “Malattia può essere asintomatica”. Burioni: “Pessima notizia, così d… - FrncscFrln : RT @vlavivlava: 'Non ho precedenti, non sono uno spacciatore. Ho 17 anni, studio e gioco a calcio. A Imola. Sono stato convocato in naziona… - ahokluna : RT @vlavivlava: 'Non ho precedenti, non sono uno spacciatore. Ho 17 anni, studio e gioco a calcio. A Imola. Sono stato convocato in naziona… -