Ultime Notizie Roma del 02-02-2020 ore 18:10 (Di domenica 2 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno 343 migranti a bordo è attraccata nel porto di Pozzallo le operazioni di sbarco sono più lunga del previsto per lo stato di emergenza dichiarato dal governo per il coronavirus da seguire lungo protocollo per le verifiche i primi 60 migranti sono già scesi imponente la macchina dell’accoglienza con ambulanze medici in banchina trattandosi del primo sguardo dopo l’emergenza Italia Salvini dichiara di aver ti porti per la gioia degli scafisti qualche giudice fa politica che mancamento italiani del fronte a votare in Parlamento il DDL costa se sulla prescrizione non venisse prima prova il Lodo Nibali nel milleproroghe l’ho detto Matteo Renzi alla seconda giornata dell’assemblea nazionale di Italia Viva i riferimenti alimentamente al milleproroghe ... romadailynews

SkyTG24 : L'#Italia è il primo Paese in #Europa a essere riuscito a isolare il nuovo #Coronavirus. Il risultato è stato otten… - SkyTG24 : Isolato il Coronavirus a Roma, è il primo Paese in Europa - SkyTG24 : #Coronavirus, lo Spallanzani: 'Abbiamo isolato il virus, si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini' -