Sassuolo, De Zerbi sicuro: «Boga ha un potenziale enorme» – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Roberto De Zerbi ha tessuto le lodi di Boga dopo la vittoria contro la Roma: ecco le parole del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha commentato in conferenza stampa la rotonda vittoria maturata dai suoi ragazzi contro la Roma. E si è soffermato su uno in particolare. Il tecnico neroverde, infatti, ha tessuto le lodi di Boga, ancora una volta decisivo. «Il ragazzo ha un potenziale enorme, sono fortunato ad allenare così tanto talento in questa squadra». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

