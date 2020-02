Sanremo 2020: Enrico Nigiotti in gara con il “Baciami adesso” (Testo) (Di domenica 2 febbraio 2020) Sanremo 2020: la canzone di Enrico Nigiotti è “Baciami adesso”. Il Testo e info sulla sua partecipazione a Sanremo. Il duetto con Simone Cristicchi La settimana più musicale della tv sta per partire, Sanremo ormai è in dirittura d’arrivo, andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’ 8 febbraio, in prima serata. In questa serie di articoli vi presenteremo le canzoni dei 24 cantanti in gara, e quando disponibili inseriremo anche i video delle esibizioni della prima serata di martedì 4 febbraio. In questo articolo parleremo della partecipazione di Enrico Nigiotti. Clicca qui per ulteriori informazioni su Sanremo 2020 La gavetta di Enrico Nigiotti è stata lunga; tra talent come Amici di Maria De Filippi e X Factor, il cantante arriva per la terza volta sul palco del Festival della canzone italiana, arrivato alla sua settantesima edizione. Il brano che porterà a Sanremo si ... dituttounpop

Fiorello : Mollica si congeda da Sanremo: 'Sarà una festa' - SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza - repubblica : Festival di Sanremo, Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il suo compenso -