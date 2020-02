Pantano, l’associazione ‘La voce delle donne’ denuncia: “Tangenziale, gioia e dolori” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nella mattinata odierna, l’associazione di quartiere di Pantano “La voce delle donne” ha organizzato la seconda giornata ecologica nella propria contrada. Appuntamento alle 9,00 presso la piazzola all’ingresso di Pantano, per dirigersi dopo all’interno nei pressi del sottopasso della tangenziale Ovest, precisamente zona bassa via varco 2. Giunti sul posto, i partecipanti si sono trovati davanti uno scenario indecoroso: rifiuti di ogni genere gettati dalla tangenziale, approfittando di una piazzola di sosta. Come se fosse una zona autorizzata, come se fosse la normalità. “Dopo quasi due mesi dalla nascita della nostra associazione, fu subito organizzata una giornata ecologica“, sostiene la presidente Rita Velardi, “periodicamente, all’incirca ogni venti giorni, noi del consiglio ... anteprima24

