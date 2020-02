Pallanuoto, il Posillipo vince a Palermo: finisce 9 a 6 per i rossoverdi (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPalermo – È un Posillipo a due velocità che ingrana la marcia giusta quello che vince in casa del Telimar, alla piscina Comunale di Palermo, nella ripresa di campionato alla penultima partita, prima del girone di ritorno: i rossoverdi la spuntano per 6-9, in una gara dove sono gli ultimi due quarti a permettere al Posillipo di dimostrare la propria superiorità in un match molto fisico, con un rigore messo a segno per la formazione di casa. Tante le espulsioni in un gara avvincente davanti al pubblico dei quasi 800 presenti. Nei primi due tempi in vasca s’è visto un sostanziale equilibrio, con le squadre a rincorrersi con scarti da un gol, complice qualche disattenzione di troppo per i ragazzi di Brancaccio. L’allungo del Posillipo si concretizza dopo la pausa lunga, nel terzo tempo, quando poi nell’ultimo la formazione di Quartuccio cerca di ... anteprima24

zazoomblog : Pallanuoto il Posillipo vince a Palermo: finisce 6-9 per i rossoverdi - #Pallanuoto #Posillipo #vince -