LIVE Francia-Inghilterra 24-17, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: trionfo transalpino! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una partita spettacolare della Francia, una squadra giovanissima che ha saputo aggredire al meglio il XV della Rosa. trionfo spettacolare per i Galletti. Finisce qui! L’Inghilterra centra i pali e chiude la partita 24-17. 80′ Ultima azione per l’Inghilterra: ora l’obiettivo è conquistare il punto di bonus difensivo. 79′ Conservano l’ovale i francesi che arriveranno fino alla fine. 78′ Ovale in mano per la Francia. Partita praticamente finita. 77′ Altra mischia a 5 metri per l’Inghilterra ma il tempo stringe. 76′ Tenuto alto un giocatore inglese oltre la linea di meta. Mischia a 5 metri. 74′ Inghilterra che continua a spingere. 72′ Libera bene la Francia, diventa dura per gli inglesi rimontare. 70′ Recuperano un ottimo ovale i francesi: mischia nella propria zona ... oasport

