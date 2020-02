Le acrobazie di Dombrovskis sul debito italiano (Di domenica 2 febbraio 2020) Valdis Dombrovskis è falco tra i falchi europei. Un censore dei conti pubblici severo che interpreta alla lettera le regole su debito, rapporto deficit/Pil e austerità economica, oggi centrale nell’architettura della Commissione europea di Ursula von der Leyen. In cui gli spetta il ruolo di “supercommissario” all’Economia, supervisore diretto di Paolo Gentiloni, che agli Affari Economici ha sostituito il francese Pierre Moscovici famoso per essere stato nel 2018, assieme all’ex premier lettone, il più feroce censore della manovra italiana del governo gialloverde. In un climax di tensioni in cui si toccarono eccessi da una parte e dall’altra Dombrovskis e Moscovici si distinsero per attacchi a freddo, frasi preoccupate sui conti pubblici italiani pronunciate a mercati aperti, atteggiamenti sprezzanti. Dombrovskis, vicepresidente più importante della ... it.insideover

acrobazie Dombrovskis Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : acrobazie Dombrovskis