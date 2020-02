Il ministero sul coronavirus: «I ragazzi tornati dalla Cina devono andare a scuola» (Di domenica 2 febbraio 2020) In questi ultimi giorni, in preda al panico da coronavirus, sono state tante le famiglie che hanno fatto scelte a volte inopportune, come quella di non mandare i propri figli a scuola nelle classi frequentati da studenti cinesi (anche laddove questi bambini non siano mai stati in Cina o, almeno, non di recente). A chiarire come comportarsi, ci ha pensato una circolare del ministero dell’Istruzione, che – rivolgendosi ai presidi degli istituti italiani – ha chiarito che anche se gli studenti sono rientrati da poco dalla Cina e non presentano sintomi influenzali, deve essere garantita la loro presenza in classe. LEGGI ANCHE > Le bufale italiane sul coronavirus Studenti cinesi, per il ministero devono tornare in classe La circolare è estesa anche ai presidi di facoltà delle università italiane, che dovranno garantire la frequenza a lezioni e a esami agli studenti ... giornalettismo

