Grande Fratello Vip, il Coronavirus colpisce la casa: "Il figlio bloccato in Cina, Fabio Testi non sa nulla" (Di domenica 2 febbraio 2020) Non è stato ancora informato, Flavio Testi, dagli autori del Grande Fratello Vip. Ma suo figlio Fabio Junior, spiega il paparazzo Alan Fiordelmondo sul suo sito WolfBreak, sarebbe bloccato in Cina a causa dell'emergenza Coronavirus che sta sconvolgendo il Paese e il mondo intero. Leggi anche: "In c liberoquotidiano

GrandeFratello : Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore a Grande Fratello... il suo racconto è dolcemente commovente. #GFVIP - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP -