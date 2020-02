Gf Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ​si lasciano andare a baci e carezze - (Di domenica 2 febbraio 2020) Novella Toloni La coppia si è avvicinata durante un coinvolgente ballo in giardino e tra coccole e abbracci Clizia e Paolo si sono concessi anche alcuni baci Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si stanno avvicinando sempre di più. Il feeling nato tra i due sin dal loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip si sta pian piano consolidando e i due sono sempre più vicini. Nel corso della festa svoltasi nella casa nella serata di sabato scorso, Clizia e Paolo si sono concessi un ballo decisamente intimo. Un abbraccio lungo e avvolgente, carezze e baci finali hanno scaldato la piovosa notta del Grande Fratello Vip. Paolo Ciavarro non ha mai nascosto di provare un certo interesse per la bella influencer. Quest'ultima, in una recente confessione fatta a Rita Rusic, ha svelato di provare "un certo interesse" per il giovane figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. ... ilgiornale

