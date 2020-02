Fanatec ClubSport Steering Wheel Formula 1 Esports - recensione (Di domenica 2 febbraio 2020) Diciamoci la verità: non ci siamo ancora ripresi del tutto dalla recensione dello splendido quanto di nicchia e artigianale SW F1 Replica di Italia Team Racing, che subito arriva un altro volante di qualità da mettere sotto la lente d'ingrandimento per quanto riguarda gli appassionati di simulazione di guida. Si tratta di una nostra vecchia conoscenza in realtà, visto che abbiamo parlato di questo prodotto ben sei anni fa in occasione della prima recensione: si tratta infatti dell'evoluzione dell'F1 Formula ribattezzato ClubSport Steering Wheel Formula 1 Esports. La denominazione non è casuale visto che si tratta di un volante realizzato in occasione della sponsorship di Fanatec con l'F1 Esports Series che recentemente ha visto vincere proprio l'italiano David Tonizza della Ferrari Driver Academy. Questo volante ha equipaggiato le postazioni di guida dei vari piloti virtuali ed è ora ... eurogamer

Eurogamer_it : Uno dei volanti di maggiore successo di Fanatec riceve un restyling! - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #4: GT Omega PRO Supporto per Volante per Logitech G29 G920 Thrustmaster T500… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #1: GT Omega PRO Supporto per Volante per Logitech G29 G920 Thrustmaster T500… -