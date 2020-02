Domenica In, Mara Venier si arrabbia in diretta: “Silenzio! Chiedo pietà” (Di domenica 2 febbraio 2020) Mara Venier si arrabbia a Domenica In: “Fate silenzio! Chiedo pietà”. Cosa è successo in diretta Ha interrotto l’intervista ad Arisa ed è sbottata in diretta. Nella puntata di oggi, Domenica 2 febbraio, Mara Venier si è arrabbiata a Domenica In e ha sgridato tutti durante la chiacchierata con la cantante, che ha presentato il suo ultimo singolo ed è stata ospite durante il talk sul Festival di Sanremo 2020. Tutto è successo a ridosso di un nero pubblicitario: Mara Venier ha alzato il tono della voce ed è sbottata in diretta su Rai1: “Io Chiedo silenzio. Se è possibile fate silenzio. Silenzio! Abbiate pietà.”. Poi si è scusata con la sua ospite Arisa a Domenica In: “Scusami Arisa, ti Chiedo scusa. Potrebbe andare meglio, molto meglio soprattutto per me, ma non è facile lavorare con delle difficoltà a volte”. Il silenzio sembra essere proprio una ... lanostratv

