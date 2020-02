“Diversi”. Da Appio Claudio a Roosvelt: nel libro di Gian Antonio Stella “la lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia” (Di domenica 2 febbraio 2020) Per gli indiani d’America le persone con disabilità vanno protette perché mediatori della comunità col mondo ultraterreno degli spiriti. Il filosofo Peter Singer, invece, è arrivato a teorizzare la necessità di eliminarli fisicamente. I pittori Henri de Toulouse-Lautrec e Vincent Van Gogh, rispettivamente nano ed epilettico, sono diventati maestri dell’impressionismo e dell’arte a livello mondiale. Si racconta che Appio Claudio, console romano che fece costruire la celebre Via Appia, seppur cieco controllasse gli sviluppi dei lavori camminandoci sopra a piedi nudi. Il poliomelitico presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt è rimasto al potere nonostante la malattia e, come racconta la storia, ha vinto la Seconda guerra mondiale in sedia a rotelle. Di Charles De Gaulle si dice che ha amato e accudito una figlia con sindrome di Down. Mentre J.F.Kennedy non fece lo ... ilfattoquotidiano

bigciof : RT @fattoquotidiano: “Diversi”. Da Appio Claudio a Roosvelt: nel libro di Gian Antonio Stella “la lunga battaglia dei disabili per cambiare… - Noovyis : (“Diversi”. Da Appio Claudio a Roosvelt: nel libro di Gian Antonio Stella “la lunga battaglia dei disabili per camb… - TutteLeNotizie : “Diversi”. Da Appio Claudio a Roosvelt: nel libro di Gian Antonio Stella “la lunga… -