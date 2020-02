Coppa del Mondo di Sci, La Doppietta Azzurra Conquista il Podio: Brignone Prima e Goggia Seconda (Di domenica 2 febbraio 2020) Lo sci italiano si rende protagonista di un’altra vittoria. Durante il SuperG della Coppa del Mondo di Sochi, che si sta svolgendo in questi giorni, l’Italia esce nuovamente vittoriosa con una magnifica Doppietta tutta al femminile. Francesca Brignone ha vinto con un bel 1:25:33. Subito dietro di lei, si è posizionata Sofia Goggia con 1:25:53. La stessa cosa era avvenuta a metà dicembre, durante il mondiale che si stava disputando nelle nevi di St. Moritz. La 27enne di Bergamo aveva ricevuto la medaglia d’oro ottenendo il tempo di 1:12:96, mentre la milanese, terminando con un centesimo di distanza dalla compagna, aveva ricevuto l’argento. È stata comunque una Doppietta piuttosto combattuta. A causa di un errore, Francesca Brignone stava per uscire dal suo punteggio abituale. Nonostante ciò, ha recuperato alla grande, dando prova delle sue enormi capacità. ... youreduaction

