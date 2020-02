Amadeus, problema fisico prima di Sanremo 2020: il conduttore nei guai (Di domenica 2 febbraio 2020) Questo articolo Amadeus, problema fisico prima di Sanremo 2020: il conduttore nei guai è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Durante una diretta su Instagram in preparazione del Festival di Sanremo 2020 Fiorello ha svelato che Amadeus ha l’orzaiolo: problemi per il conduttore. Divertente siparietto durante una diretta su Instagram di Rosario Fiorello in cui era presente anche Amadeus. I due, che stanno preparando il Festival di Sanremo 2020, hanno fatto ridere con la loro … youmovies

Lingua_genere : RT @genderedform: Il sessismo di #Amadeus, il sessismo di #Berlusconi, il sessismo di #Salvini, il sessismo usato come arma contro #Boldrin… - JackLoScassator : Una signora ha querelato Amadeus e Rai per la prevista partecipazione a Sanremo del coglione mascherato,so di perso… - mr_mainagioia : #Amadeus hai rotto il cazzo con 'Q U A T T E O G I O E N I ? ??' Il problema è che andremo avanti fino al giorn… -