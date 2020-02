Vuelta San Juan 2020: Stybar sorprende i velocisti a El Villicum, Evenepoel resta in vetta alla generale (Di domenica 2 febbraio 2020) Si è appena conclusa la sesta e penultima tappa della Vuelta San Juan 2020, con partenza e arrivo a El Villicum, in Argentina. Dopo 174,5 chilometri prevalentemente pianeggianti, se non per il GPM di terza categoria dell’Alto de las Vacas, è stato Zdenek Stybar a tagliare per primo il traguardo a sorpresa anticipando i velocisti con un attacco secco cominciato a circa 600 metri dall’arrivo. Il ciclista ceco della Deceuninck Quick-Step ha ottenuto così la 18ma vittoria della carriera, lasciando l’amaro in bocca a tutte le squadre degli sprinter che puntavano forte su questa frazione. Il colombiano Juan Molano (Uae Team Emirates) è stato l’unico in grado di riavvicinarsi al fuggitivo nelle ultime centinaia di metri non riuscendo però a scavalcarlo prima della linea del traguardo. Terza piazza di tappa per il francese Rudy Barbier, anch’egli preso alla ... oasport

