Vincenzo Mollica va in pensione: “É il mio ultimo Sanremo da inviato” (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo anni in cui ha svolto l’incarico di inviato del TG1 a Sanremo, per Vincenzo Mollica è giunto il momento della pensione. La settantesima edizione del Festival della canzone italiana sarà infatti l’ultimo a cui prenderà parte in questa veste. Vincenzo Mollica va in pensione L’uomo ha spiegato che il suo congedo era previsto per lunedì 27 gennaio, quando ha compiuto 67 anni. La Rai però gli ha concesso una proroga di un mese per permettergli di presenziare all’Ariston nella settimana dal 3 al’l’8 febbraio quando i 24 big in gara si sfideranno per la vittoria. Fiorello aveva spinto molto per fargli seguire Sanremo 2020, il su 39esimo per il TG1. E prontamente l’amministratore delegato Fabrizio Salini e il direttore del Tg1 Giuseppe Carboni hanno adempiuto alla sua richiesta. “Questo mi permetterà di compiere il 25 febbraio i miei 40 anni ... notizie

