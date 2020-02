Ultimi sondaggi politico elettorali, salgono Lega e FDI, ai minimi storici i grillini, bene il Pd (Di sabato 1 febbraio 2020) Una crisi irrefrenabile quella del M5S che è passato in poco più di un anno dal 30% delle intenzioni di voto al 14%. I risultati sono sotto gli occhi di tutti i grillini pagano a caro prezzo l’accordo di governo con il Pd. Da movimento antisistema a un vero e proprio partito di sistema. Il Movimento è in attesa degli stati generali che possono dare una svolta e eleggere un capo politico che riesca a ridare una propria identità al movimento. Cosa non riuscita a Luigi Di Maio. Il partito che continua a salire senza soste è Fratelli d’Italia che si attesta intorno al 12% delle intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni ha ricevuto risultati esaltanti sia in Calabria, toccando l’8% che in Emilia Romagna al 10,9%. Georgia Meloni sta avendo successo per la sua coerenza. Il leader di Fratelli d’Italia ha sempre detto no a alleanze fuori il centrodestra ed è riuscita a ... baritalianews

