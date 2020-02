Traffico Roma del 01-02-2020 ore 19:30 (Di sabato 1 febbraio 2020) CODE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA IN CORRISPONDENZA DEL RACCORDO ANULARE, A PARTIRE DA VIA DI FIORANELLO FINO A VIA DI CIAMPINO, IN DIREZIONE Roma. IN CITTÀ IN ZONA PRATI, ANCORA UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO COMMERCIALE AURA, FA REGISTRARE CODE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI, IN DIREZIONE CENTRO. IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: IL TUNNEL È CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, LA RIAPERTURA TRA CIRCA UN MESE. TRASPORTO PUBBLICO. SULLA TRATTA FERROVIARIA Roma CIVITACASTELLANA VITERBO SOPPRESSE DIVERSE CORSE SIA DA MONTEBELLO CHE DA FLAMINIO, FINO ALLE 22.50 DI QUESTA SERA. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI! ———————– AUTORE: MARINA RICCOMI In collaborazione con Luce Verde infomobilità ... romadailynews

