Sci alpino, Discesa Rosa Khutor 2020: l’Italia vuole essere ancora protagonista, ma la gara resta in dubbio (Di sabato 1 febbraio 2020) E’ la neve finora la grande protagonista a Rosa Khutor. Il fine settimana sulla pista che ha ospitato le Olimpiadi 2014 è stato finora caratterizzato dal maltempo e addirittura potrebbe essere completamente cancellato. Infatti dopo l’annullamento di tre prove, si cercherà nella prima mattinata italiana (ore 8.00) di svolgere una prova, con partenza abbassata, perchè altrimenti il regolamento vieta lo svolgimento della Discesa. Senza prove non si può gareggiare e dunque diventa fondamentale l’appuntamento di questa mattina. E’ un’Italia che si presenta in Russia dopo gli straordinari risultati di Bansko. Non sarà presente Marta Bassino, che sulle nevi bulgare aveva centrato i primi podi in Discesa e super-G. Ci saranno, invece, Federica Brignone ed Elena Curtoni, grandissime protagoniste nello scorso fine settimana, con la seconda che è stata anche capace di ... oasport

