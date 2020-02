Sassuolo-Roma in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (1° febbraio) (Di sabato 1 febbraio 2020) Sabato 1 febbraio (ore 20.45) si giocherà Sassuolo-Roma, match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2020 di calcio. Il terzo anticipo del sabato mette di fronte due squadre che cercano entrambe tre punti importanti per al loro classifica. Il Sassuolo vuole allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica ed è reduce dal pareggio senza reti in casa della Sampdoria. La Roma, invece, deve continuare nella sua corsa al quarto posto ed ha appena pareggiato il derby per 1-1. Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le probabili formazioni di Sassuolo-Roma, match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Sassuolo-Roma: DATA, programma, orario D’INIZIO SABATO 1 febbraio: 20.45 ... oasport

