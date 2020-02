Sanremo 2020, Francesco Gabbani: “Voglio far riflettere tutti” (Di sabato 1 febbraio 2020) Francesco Gabbani a Sanremo 2020 su “Viceversa” rivela: “Voglio portare tutti a riflettere” Il sipario sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo, per la prima volta condotto da Amadeus, si alzerà tra pochi giorni ed i 24 cantanti in gara, pronti e carichi, hanno rilasciato delle brevi interviste su Tv Sorrisi e Canzoni in cui hanno parlato del loro brano rivelando aneddoti e curiosità e tra questi ovviamente c’è Francesco Gabbani. Il cantante toscano, nello specifico, sul brano che porterà a Sanremo 2020 “Viceversa” ha rivelato: “Voglio portare tutti a riflettere sull’individualismo: il benessere diffuso ci spinge a puntare sulla realizzazione di sé, ma io mi auguro di far riscoprire il piacere della condivisione.” Francesco Gabbani ha anche aggiunto: “Il senso della vita sta in un sentimento dove c’è ... lanostratv

