Sam Bartram, la solitudine dei numeri uno. Il portiere che si perse nella nebbia e giocò durante le sue nozze Samuel Bartram, detto Sam. Non lo conoscete? Ve lo presentiamo noi. E' stato un leggendario portiere del Charlton. Pensate che di lui c'è una sua statua presso lo stadio degli Addicks con una targhetta che racconta brevemente di come abbia difeso i pali della squadra per 22 anni, giocando oltre 600 partite. Tutto iniziò quasi per caso, come nelle migliori favole. Ormai ventenne, centrocampista che non aveva sfondato nel calcio che conta, trovatosi ad assistere a una partita valida per una coppa locale nei sobborghi dove era nato e cresciuto, Sam propose volontariamente per sostituire il portiere titolare del Boldon Villa. Un ruolo mai ricoperto. Ma era l'ultima carta da giocarsi. Una prestazione eccellente, che impressionò un osservatore del Charlton presente allo stadio, Angus Seed, fratello del manager degli Addicks, Jimmy.

