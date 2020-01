Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: arriva la benedizione di Eleonora Giorgi (Di sabato 1 febbraio 2020) Eleonora Giorgi a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia del GF Vip: “Vi vogliono tutti insieme” Eleonora Giorgi, poco fa, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per fare una bella sorpresa a suo figlio Paolo Ciavarro. E in questa occasione la popolare attrice ha avuto modo di conoscere anche Clizia Incorvaia. Proprio Paolo e Clizia hanno mostrato di avere un bellissimo feeling, tanto che molti fan del reality show non hanno nascosto sui social di sperare che possa nascere ben presto qualcosa di importante tra loro. Per tale ragione stasera la Giorgi ha voluto dire ai due ragazzi quanto segue: “Io avevo detto che ci sarebbe stata una persona che gli sarebbe piaciuta molto…E mi riferivo proprio a Clizia…Ragazzi state facendo sognare migliaia di ragazze a casa…E sperano tanto che vi mettiate insieme…” Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ... lanostratv

