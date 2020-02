Nati oggi, tutti i compleanni del mese di febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) 1 febbraio Una giornata importante per il mondo del calcio: l'ex bomber di Fiorentina, Roma e Inter, Gabriel Batistuta, compie 51 anni; nello stesso giorno, spegne le candeline anche Giuseppe Rossi (33 anni). Giorgio Tirabassi compie oggi 60 anni. 2 febbraio Auguri a Shakira, che compie 44 anni sul palco dell'Half Time Show del Super Bowl assieme a Jenifer Lopez. Festeggia anche Filippo Magnini, che fa i 38. Sono 40 per Nina Zilli 3 febbraio Doppio compleanno per il cinema in italiano: il regista Ferzan Özpetek compie 61 anni, nello stesso giorno di Alvaro Vitali, che invece spegne 70 candeline. Sono 42 per Amal, la moglie di George Clooney, 70 per il sex symbol Anni '80 Morgan Fairchild,74 per lo scrittore Paul Auster. 60 anni fa, la morte di Fred Buscaglione. 4 febbraio Natalie Imbruglia compie 45 anni. Sono 72 per Alice Cooper e 28 per Riki, al suo debutto stasera ... gqitalia

