Matteo Salvini citofona al Pilastro: blitz bolognese anti-droga, scoperta la banda dei tunisini (Di sabato 1 febbraio 2020) "Grazie alle nostre Forze dell’Ordine. Contro la droga, sempre, ovunque e comunque": così Matteo Salvini commenta la notizia della maxi operazione anti-droga che si è svolta la scorsa notte a Bologna. Elicotteri ed oltre 100 carabinieri sono stati impiegati nel blitz che ha portato all'esecuzione di liberoquotidiano

AndreaMarcucci : In pochi giorni Matteo #Salvini è passato da molestatore al citofono a virologo d'assalto. Anche il #coronavirus s,… - fanpage : Matteo Salvini salta sull’onda del trending mediatico per alimentare una diffidenza ingiustificata verso i migranti - LegaSalvini : ??? #DIFENDISALVINI Sei un avvocato o un giurista e vuoi dare una mano per la difesa di Matteo Salvini sul caso del… -