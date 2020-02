MARCO FANTINI/ Da Uomini e Donne al matrimonio con Beatrice Valli.. (Verissimo) (Di sabato 1 febbraio 2020) MARCO FANTINI ospite a Verissimo: dalla proposta di matrimonio ai progetti come famiglia "Ci chiedono quant’è difficile avere oggi da giovani. In realtà, io non credo lo sia" ilsussidiario

CorriereCitta : Marco Fantini: chi è, età, lavoro, vita privata, Instagram e curiosità - zazoomblog : Marco Fantini chi è: età carriera e vita privata del compagno di Beatrice Valli - #Marco #Fantini #carriera… - blogtivvu : Verissimo: Diana Del Bufalo, Beatrice Valli e Marco Fantini tra gli ospiti -